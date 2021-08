El precio de la luz, en máximos, afecta a la cesta de la compra. Sí, nos va a tocar el bolsillo por partido doble. Solo el aceite sube un 20%. También el agua mineral, la fruta fresca y los huevos. "Incluso, el pollo que suele bajar, han mantenido los precios", comentan los vendedores de los comercios que van a repercutir los costes en el consumidor, no les queda otra. Los proveedores lidian con la subida de la luz a la hora de producir y transportar. Y eso lo vamos a notar. Los minoristas se ven ahogados. "Trabajamos con muchas cámaras y trabajan día y noche", comenta una pescadera en su puesto. Los negocios más pequeño intentan limitar el impacto para no espantar a la clientela. "No podemos hacer que nuestros clientes paguen el pato", dice un charcutero mientras que otra compañera remata: "Pagar y callar que es lo que siempre nos toca".