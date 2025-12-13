Logo de telecincotelecinco
Un joven, detenido tras atropellar a tres ciclistas en Barcelona: una de las víctimas se encuentra en estado crítico

Tres ciclistas heridos, uno de ellos crítico, atropellados por un joven en Barcelona
  • Tres ciclistas han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, al ser atropellados en Vilanova i la Geltrú, Barcelona

  • El conductor ha sido detenido por el atropello múltiple a los ciclistas, por lo que se le acusa por delitos contra la seguridad del tráfico

Vilanova i la GeltrúTres ciclistas han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, al ser atropellados en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por un coche, cuyo joven conductor ya ha sido detenido.

Según ha informado la Policía Local de Vilanova i la Geltrú, el conductor ha sido detenido hacia las 10 de la mañana por el atropello múltiple a un grupo de ciclistas, por lo que se le acusa por delitos contra la seguridad del tráfico.

El detenido, trasladado a dependencias de los Mossos d'Esquadra

De los tres ciclistas heridos, uno ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Bellvitge, mientras que los otros dos, con pronóstico menos grave, han sido trasladados al hospital de Sant Camil, según ha detallado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El detenido ha sido trasladado ya a dependencias de los Mossos d'Esquadra, mientras la investigación sigue abierta. 

