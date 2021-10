Cuando ganar la lotería se convierte en una condena: agraciados que han terminado en la ruina

No hay persona que no haya fantaseado en algún momento de su vida con todo lo que haría si ganara un premio millonario como la lotería. Viajar por todo el mundo, comprar una mansión, dejar de trabajar para siempre, dar forma al negocio soñado... Sin embargo, existen muchos ejemplos de personas que no supieron gestionar bien su buena suerte y terminaron en la ruina por diferentes motivos: despilfarro y consumo excesivo, adicciones, compañías interesadas, disputas matrimoniales, infidelidades... Para ellos, la máxima de que el dinero no da la felicidad se ha convertido en profecía cumplida.