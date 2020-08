Las comisiones que se esconden tras los préstamos que debes conocer antes de pedir uno

Tipos de comisiones en los préstamos bancarios

No es raro encontrarnos con ofertas de préstamos bancarios en las que se nos pone en bandeja un tipo de interés inusualmente bajo. Normalmente suele haber truco: lo que no se nos está cobrando en forma de intereses nos pasará factura en forma de comisión por cualquier concepto. La existencia de distintas cláusulas relacionadas con el precio del dinero, así como la existencia de factores incontrolables (cómo evolucionará el Euríbor, qué efectos puede tener una cláusula suelo o techo, etc.), hacen que resulte complicado saber con exactitud qué préstamo es mejor.