Cómo es la regulación de los VTC en las distintas comunidades autónomas

La Comunidad de Madrid no ha querido regular las VTC a pesar de los más de 15 días de huelga de los taxistas, que hoy han vuelto al trabajo . En España, cada comunidad autónoma tiene su propia regulación. En Cataluña, Uber y Cabify han dejado de operar tras la nueva norma que acaba de entrar en vigor. En Valencia hay un ratio de 1 VTC por cada 17 taxis.

En Madrid los VTC operan sin apenas restricciones , la única es no recoger clientes en la calle. Junto con Málaga es la ciudad con más vehículos de alquiler con conductor, uno por cada dos taxis . No se exige un tiempo mínimo para contratarlos.

Han sido despedidos más de 1.200 conductores en Cataluña y casi todas las licencias están inactivas en manos de tres empresas. El Gobierno catalán estudia cómo revocarlas y no descarta la expropiación.

El Gobierno valenciano ha impuesto la ratio 1 VTC por cada 17 taxis, 15 minutos de pre-contratación y les ha prohibido usar la geolocalización. En el País Vasco aún no operan Uber y Cabify pero obligarán a contratar con una hora de antelación y los VTC no podrán circular por la vía pública si no están prestando el servicio.