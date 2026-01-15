El niño se lanzó desde un séptimo piso en Sagunto, donde el padre y su nueva pareja iban a pasar las fiestas navideñas

La Policía revisa los chats de Fortnite y Roblox del niño de nueve años que murió al caer desde un séptimo piso en Valencia

No hay señales de abuso, ni de depresión, también se ha descartado que hubiera acoso en el caso del niño de 9 años que se suicidó en Sagunto, Valencia la pasada Nochebuena. El menor, que se lanzó desde un séptimo piso, se despidió normalmente de su madre y esta le mandó un cariñoso mensaje sin saber que sería el último: "Pásalo bien y nos vemos el 28".

El suceso ocurrió la madrugada del día de Navidad, tras celebrarse la Nochebuena, en un piso alquilado por el padre del niño fallecido para pasar las fiestas junto a sus abuelos, la nueva pareja de su padre y su hermanastra, según ha publicado el diario Levante-EMV.

El padre y la madre se habían separado y tenían acordado compartir estas fechas navideñas con su hijo: la primera semana de vacaciones la debía pasar con el progenitor y la segunda, con la madre, que tenía la custodia. Esta organización de sus padres tampoco parecía que le hubiera provocado algún problema.

La madre se había despedido de su hijo con un mensaje cariñoso en las que le decía: "pásalo bien y nos vemos el 28",unas fechas en las que iba a reunirse con ella y su hermana menor para pasar Nochevieja, Año Nuevo y Reyes .

Una Nochebuena en familia sin pistas de que el menor pensara quitarse la vida

Esta fuente relata que después de la cenar y de compartir en el salón todos juntos celebrando la Nochebuena, el niño se fue a su habitación, pendiente de abrir los regalos de Navidad al día siguiente; se había puesto un pijama con motivos para la ocasión, como habría hecho toda la familia.

Uno de los adultos entró a la habitación del niño ya de madrugada, pero el pequeño no estaba en su cama por lo que toda la familia comenzó a buscarlo sin éxito por toda la casa. Al final llamaron al servicio de Emergencias 112, para informar de la desaparición del niño, pero poco antes de las cinco de la madrugada encontraron el cuerpo del menor.

La Policía Nacional apunta a una muerte violenta no accidental

La investigación se está centrando en su entorno escolar y familiar, pero también en su entono digital, de redes sociales y, los chats de mensajería de los dos juegos online en los que participaba habitualmente, en buscas de pistas que habrían incitado al suicidio, según cita el periódico local.

Los agentes del Grupo de Menores (GRUME) realizaron el volcado del contenido del teléfono móvil del menor para analizarlo y siguen pendientes de los resultados. Este estudio podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.