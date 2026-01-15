Un joven de 18 años ha muerto tras derrumbarse el techo de su habitación en Manacor, Mallorca

El hermano de la víctima, un menor de 12 años, ha resultado herido grave y trasladado al Hospital de San Espases

ManacorUn joven de 18 años ha fallecido esta madrugada en el derrumbe de una vivienda en Manacor, en el que su hermano de 12 años también ha resultado herido menos grave.

El suceso ha ocurrido en una vivienda de la calle Sant Francesc, sobre las 5:12 horas de la madrugada, ha informado el 061.

El derrumbe del techo de la habitación, ocurrido mientras dormían, ha dejado atrapados a los dos hermanos.

Uno de ellos, el de 18 años, al ser rescatado ya estaba fallecido y el otro, de 12 años, ha sido atendido y trasladado al Hospital Universitario Son Espases, en Palma, con pronóstico menos grave.

En el incidente se ha hundido el forjado de una habitación del inmueble, que es de planta baja más dos plantas.

El forjado superior, correspondiente a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior y ha afectado a una estancia de la vivienda, según han explicado los Bomberos de Mallorca, que han acudido a la emergencia desde los parques de Manacor y Llucmajor.