Robert Amsterdam, el mayor enemigo de la Hacienda española: "Funciona como una mafia, con control total"

Robert Amsterdam ha presentado una demanda xomunitaria en Bruselas contra la Agencia Tributaria española

Ana Terradillos ha entrevistado para 'La mirada crítica' al que denominan como el enemigo número 1 de la Hacienda Española. Se trata del abogado Robert Amsterdam, abogado internacional, y asegura que la Agencia Tributaria trabaja "como una auténtica mafia". Además, afirma que nuestro sistema tributario es un "depredador" de los ciudadanos y que "rompe con el estado de derecho".

Cuando Ana Terradillos le pregunta el motivo por el que cree que la Agencia Tributaria comete actos delictivos, Amsterdam responde: "La situación de la Hacienda española, nos dice la OCEDE, que lidera en términos de presión Fiscal sobre las personas en los últimos 10 años. El aumento de la recaudación fiscal desde que Sánchez llegó al poder es extraordinaria. Ha habido más de 100 subidas de impuestos", ha comenzado explicando.

Amsterdam ha afirmado que afirmado que la Agencia Tributaria funciona como "una mafia controlada" y que "los inspectores cobran bonus cuando abren expedientes": "El año pasado hubo 240.000 quejas en España, una cantidad enorme y lo que es más aterrador es que, al menos, la mitad de estas quejas se resuelven a favor del contribuyente. Vamos a luchar, y ya estamos luchando, en los Tribunales españoles".

Sobre el motivo por el que ningún abogado español ha denunciado a la Agencia Tributaria, ha apuntado: "El nivel de miedo entre los abogados españoles solo lo he visto en países totalitarios".