El director y actor Timothy Busfield se ha entregado a la Policía tras ser acusado de agresión sexual a dos menores

Timothy Busfield, de 'El ala Oeste de la Casa Blanca', acusado de abuso de menores: "Es una venganza"

Compartir







El cineasta estadounidense Timothy Busfield se ha entregado a las autoridades por presunta agresión sexual a dos menores durante la grabación de una serie de televisión.

Los denunciantes son dos gemelos de 11 años a los que Timothy Busfield dirigía durante un rodaje. Uno de ellos ha descrito varios episodios de tocamientos en los descansos cuando ambos tenían tan solo siete años. El otro hermano no ha dado detalles, pero su relato coincide con el del otro menor.

PUEDE INTERESARTE Un exempleado de la Familia Real de Suecia es acusado de pederastia

La investigación por los presuntos abusos infantiles

Además, una tercer víctima, una joven de 16 años, asegura haber sido agredida también por el actor. Aunque Timothy Busfield ha negado los hechos, las autoridades estadounidenses han decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza para el actor y director.

PUEDE INTERESARTE Leonor Paqué, periodista y superviviente de la pederastia de un sacerdote en Bilbao

La investigación se inició el 1 de noviembre del 2024, después de que un médico del Hospital Universitario de Nuevo México alertara a las autoridades sobre un posible caso de abuso sexual infantil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La policía de Albuquerque (Nuevo México) emitió el 9 de enero una orden de arresto por supuestamente abusar sexualmente de dos gemelos menores de edad que actuaban en la serie 'La chica de la limpieza' (2022-2025), dirigida por el sospechoso. Según la denuncia obtenida por 'TMZ', Busfield está acusado de dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y otro de abuso infantil.

La madre relató que, al escuchar rumores previos sobre un comportamiento inapropiado del director con mujeres -en 1994 y 2012, el actor fue acusado de agresión sexual, aunque nunca llegó a ser imputado-, preguntó directamente a sus hijos si alguien los había tocado de una forma que les resultara incómoda. La respuesta de los menores fue reveladora: “¿Te refieres al tío Tim?”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Supuestamente, el actor les dijo a los niños que lo llamaran "Tío Tim" y les hizo cosquillas en el estómago y las piernas, según la orden de arresto. Busfield habló con los detectives sobre las acusaciones por teléfono en noviembre de 2025 y afirmó que era "muy probable" que hubiera tenido contacto físico con los niños.

Decretan prisión provisional para Timothy Busfield

Siguiendo el consejo de un abogado, la familia llevó a los niños al hospital. En una primera exploración, los médicos indicaron que los menores podrían haber sido “manipulados”, aunque en ese momento solo relataron que Busfield les hacía cosquillas en el estómago y las piernas, por lo que el caso no cumplió inicialmente los criterios para avanzar judicialmente.

Posteriormente, el 3 de octubre del 2025, la madre presentó una denuncia formal ante la Policía y notificó a los Servicios de Protección Infantil, asegurando que sus hijos habían revelado abusos sexuales continuados entre noviembre del 2022 y la primavera del 2024.

Ha sido ahora cuando el actor se ha entregado a las autoridades. Tras su declaración, Timothy Busfield ha ingresado en el centro de detención del condado de Bernalillo sin posibilidad de fianza, según informó la Fiscalía del distrito.