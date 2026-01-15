Desde el Ayuntamiento aseguran que la vivienda no había pasado ninguna inspección y que es el propietario quien debe de encargarse

Miguel Ángel, el joven fallecido en el derrumbe de Manacor, tocaba el saxofón en la Banda de Música: "Siempre estarás ahí, vuela alto"

En Manacor, Mallorca, continúa la conmoción tras la muerte de un joven de 18 años tras el derrumbe del tejado de su vivienda. Dormía en su habitación junto a su hermano de 12, que ha sufrido heridas. Se sospecha que la causa puede estar en el mal estado de la casa dada su antigüedad, ya que data del año 1900.

El forjado del techo rompió el primer suelo del piso y cayó sobre la habitación en la que dormían los hermanos. "Yo he bajado corriendo y hemos entrado a la habitación para quitar escombros, puertas, todo lo que había. Lo que pasa que había mucho, mucho, mucho escombro", cuenta Toni Ordóñez, un vecino.

Ocurrió a las 5:00 horas de la mañana. A los pocos minutos llegaron los servicios de emergencia y empezó el rescate. Muy cerca, los padres de los hermanos se abrazaban buscando algo de consuelo. Dormían en la habitación de al lado, sus hijos en una litera en el momento del derrumbe.

Manacor llora la muerte del joven

"Escuchábamos hablar a un niño que creo que es el que estaba debajo de la litera, pero al mayor no lo escuchamos y era la preocupación de que el mayor no se escuchaba", recuerda un vecino. El mayor de 18 años falleció. Estaba en la parte superior de la litera. El pequeño, de 12, pudo salvarse. Las vigas protegieron su cuerpo a pesar de quedar atrapado bajo los escombros a un metro m de profundidad. Manacor llora la tragedia que ha golpeado a una familia de origen colombiano muy integrada y querida.

"Una persona con la que he vivido tantas cosas. Hemos compartido tantos momentos juntos, bonitos. Era un amigo mío muy cercano", recuerda un amigo del joven. Desde el ayuntamiento aseguran que la vivienda no había pasado ninguna inspección y que es el propietario quien debe encargarse de mantener en buen estado de conservación el inmueble.