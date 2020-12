Una abuela que cobra a su hija por cuidar de su nieto: "Debe entender que renuncio a mi tiempo y mi trabajo"

"Mi hija tiene 29 años, un hijo de un año y pronto volverá a trabajar. Trabaja cinco días a la semana, alrededor de 7-8 horas al día de 7:30 am a 3:00 pm y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo dos o tres días a la semana", ha contado esta abuela en una red social, donde se preguntaba si hacía bien.

La cuestión es que ella le pidió 10 euros la hora a su hija por cuidar de su nieto. Ella aceptó pero poco después le pidió que rebajara su precio a 8 euros la hora porque no podía pagar lo que le pedía con su sueldo de 18 euros la hora, cuenta.

"No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo de trabajo desde casa. Si voy a estar renunciando a eso durante un tiempo, necesito dinero por el tiempo que estoy renunciando a mi trabajo", argumenta la abuela en declaraciones recogidas por The New Zeeland Herald.