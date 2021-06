El actor argentino Juan Soler rechaza la vacuna contra el coronavirus y asegura que es "una porquería"

Soler aseguró estar desesperado por no poder viajar a Argentina y conocer a su nieta Alfonsina, que tiene poco más de 3 meses de edad: "El gobierno de Argentina que es una porquería, que es un problema enorme entrar o salir, no sabes si llegues y puedas salir de nuevo, hay una sola aerolínea que… es un desastre, entonces no pude conocer a mi nieta todavía".

Además, aunque aseguró que no quería hablar de ello porque sabe que generaría una polémica, dejó clara su postura respecto a la vacuna del coronavirus: "Prefiero no hablar del tema porque luego les voy a decir que no se vacunen, que es una mierda la vacuna, que una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse porque lo que están haciendo… entonces ¿para qué (seguir explicando)?", ha zanjado.