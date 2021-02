La mujer de 105 años, que pasó por la gripe española, dos guerras mundiales y el coronavirus , reconoció que al principio se asustó pero, afortunadamente, mostró pocos síntomas y en dos semanas estaba de vuelta en su habitación de la residencia Mystic Meadows Rehabilitation and Nursing.

En una entrevista con el periódico The New York Times, afirmó que el secreto para una buena longevidad es rezar pero que en cuanto a la supervivencia al coronavirus cree que pudo haber tenido algo que ver las nueve pasas empapadas en ginebra que come todas las mañanas, como lo ha hecho durante la mayor parte de su vida.