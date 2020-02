Se cumplen 75 años desde el nacimiento del mítico cantante Bob Marley

En octubre de 2020 se cumple el 40º aniversario de 'Redemption Song' extraída de su noveno álbum 'Uprising' (Island Records), lanzado en octubre de 1980 y que se inspiró en un discurso del "The Work That Has Been Done" del panafricanista Marcus Garvey y es considerada por muchos como una de las mejores canciones jamás escritas en la cultura popular.