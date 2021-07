Una boda al aire termina con un brote de covid, a pesar de que todos los asistentes estaban vacunados

Una boda al aire libre celebrada en Houston, Texas terminó con un brote de coronavirus . El hecho, que ocurrió en abril, demostró que si bien las vacunas contra el covid disponibles ofrecen una buena protección , pero esta no es perfecta. En la fiesta nupcial participaron 92 personas , todas con la pauta vacunal completa, pero se detectaron seis contagios y uno, el novio, falleció, según un estudio no revisado publicado por Medrxiv .

Covaxin es una vacuna de fabricación india que ha demostrado un 78% de eficacia. sin embargo, al parecer no los protegió contra la variante delta.

El incidente no significa que las vacunas Covid-19 no funciona. El brote podría haber sido peor si las personas no hubieran sido vacunadas. Seis de 92 sigue siendo solo alrededor del 6,5% de todos los asistentes.