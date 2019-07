Johnson insiste en que Reino Unido saldrá de la UE el 31 de octubre, "pase lo que pase"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha advertido a su homólogo irlandés, Leo Varadkar, que sigue firme en su compromiso de sacar a Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, "pase lo que pase", lo que deja abierta la posibilidad de un Brexit sin acuerdo de por medio.



Varadkar y Johnson han mantenido este martes su primer contacto telefónico desde que este último llegase a Downing Street. Aunque ambos han resaltado la estrecha vinculación entre sus respectivos países y confían en mantener su colaboración, han dejado claro que discrepan en torno al Brexit.



Así, el nuevo primer ministro "ha dejado claro que Reino Unido dejará la UE el 31 de octubre, pase lo que pase", a pesar de que está dispuesto a tender puentes con los negociadores europeos "en un espíritu de amistad". "Su clara preferencia es dejar la UE con un acuerdo, pero este debe abolir el 'backstop'", ha explicado la oficina de Johnson en un comunicado.



El plan de emergencia planteado para la frontera irlandesa, que entraría en vigor al término de la fase de transición en caso de falta de acuerdo, es uno de los principales escollos del plan que en su día negoció el Gobierno de Theresa May. Johnson, no obstante, ha insistido en que no quiere "registros o infraestructuras físicas" en la linde entre Irlanda e Irlanda del Norte.



Varadkar, por su parte, ha alegado que el 'backstop' es "necesario" en virtud de las políticas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo británico y ha apuntado que "la UE está unida" en relación al futuro diálogo, de tal forma que el Acuerdo de Retirada”no puede reabrirse" por mucho que insista en ello Londres, según el Gobierno irlandés.



Varadkar ha invitado a Johnson a visitar Dublín para seguir hablando de este y otros temas, entre ellos el futuro político de Irlanda del Norte, donde persiste el desencuentro político que impide formar gobierno. El primer ministro británico tiene previsto viajar "próximamente" al Úlster, según Downing Street.