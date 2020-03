Alerta en China: Advierten de que hasta el 14% de las personas dadas de alta por coronavirus vuelven a dar positivo

La noticia llega cuando los expertos temen que China se enfrente a un segundo brote debido al creciente número de casos importados , así como a los 'transportistas silenciosos' que no muestran síntomas.

En el estudio realizado por los médicos de Wuhan, los pacientes recuperados no mostraron síntomas después de dar positivo nuevamente. Pero los investigadores no encontraron evidencia de que se volvieran infecciosos después de la recuperación, ya que todos los miembros de su familia dieron negativo. Los funcionarios de Guangdong también sugirieron que las personas en contacto cercano con tales pacientes recuperados no fueron infectadas por ellos.