La mejor amiga de Mari Luna Giraldo confiesa su asesinato en un grupo de WhatsApp

La joven de 13 años, que apareció a la orilla del río Cauca en Colombia, tenía impactos de bala y pesas atadas a pies y manos

La madre de Mari Luna Giraldo pide justicia: “No era una niña mala, me la torturaron”

El asesinato de Mari Luna Giraldo ha conmocionado a Colombia. La mejor amiga de la joven de 13 años confesó su implicación en el asesinato en una conversación de WhatsApp, y además dio el nombre de otras tres personas que habrían colaborado en su muerte. Mari Luna Giraldo apareció muerta en la orilla del río Cauca con heridas de bala y pesas atadas a pies y manos.

La víctima y la presunta asesina se conocieron hace dos semanas, pero tuvieron una gran conexión desde el principio y se hicieron inseparables. La última vez que se vio con vida a Mari Luna Giraldo fue caminando en dirección a la casa de su amiga y a partir de ahí ya se le perdió la pista.

La desaparición de la niña de 13 años causó conmoción en Colombia, pero al conocerse con detalle lo sucedido aún más. La Policía Local confirmó que el cuerpo encontrado en la orilla del río Cauca era el de la joven: “El cuerpo encontrado correspondía a la adolescente Mari Luna Giraldo Arango, el cual presenta heridas causadas por arma de fuego. Los criminales no tuvieron en cuenta la relación de la física y el peso que le pusieron no fue suficiente como para que la niña no flotara”, dijo el coronel Nelson Dabey Parrado, comandante de la Policía del Valle de Cauca.

"Quiero justicia, ella no era una niña mala ni ladrona, me la torturaron", dice la madre de la joven asesinada

El alcalde de la localidad, Mario Reyes, también mostró su pesar, le dio las condolencias a la familia de la joven y dio más detalles de la investigación del caso. “Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte, puesto que tiene varias lesiones craneoencefálicas y golpes en su carita, además al ser encontrada, llevaba una pesa de 10 a 15 kilos amarrada a los pies para que no flotara, por lo que se está esperando el dictamen de medicina legal”, apuntó el alcalde.

“La niña de 17 años que sustenta que la asesinó también dio nombres de otros participantes y eso está en manos de la Fiscalía para su investigación. Ella ha mencionado que hay otras tres personas involucradas; el motivo hasta la fecha se desconoce como tal”, siguió Mario Reyes.

La mejor amiga de Mari Luna Giraldo cambia la versión de los hechos

La mejor amiga de Mari Luna Giraldo confesó el asesinato en un grupo de WhatsApp con su familia, aunque poco después cambió la versión de los hechos para implicar a tres personas más. La investigación sigue su curso, pero no se conocen más detalles de lo que le pudo suceder.

La madre de la menor asesinada habló del crimen en Blu Radio. “Necesito que las autoridades me colaboren, porque no me han dado respuesta de qué fue lo que le hicieron a mi hija, se sabe que la encontraron con una pesa en los pies”, dijo entre lágrimas.