La repugnante conversación de una mujer de un soldado ruso permitiendo que viole

Los servicios de inteligencia ucranianos acaban de difundir una repugnante conversación interceptada entre un soldado ruso y su esposa. "Bueno entonces, viola a esas mujeres ucranianas pero no me digas nada ¿vale?", dice ella. "¿Que las viole y no te diga nada?", contesta un sorprendido marido. "Sí, tienes mi permiso, pero usa protección", contesta la mujer mientras bromean sobre la violación de mujeres y niñas ucranianas.