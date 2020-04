Un joven describe el coronavirus tras padecerlo: "Es como ser atropellado por un camión"

Dimitri Mitchell es un estudiante de 18 años de Iowa, Estados Unidos, y acaba de pasar por el coronavirus . Afortunadamente ya está bien, pero ha querido concienciar a la población, sobre todo a la gente de su edad, para que no subestimen a la COVID-19 .

Mitchell tuvo tos y fiebre al principio, hasta que c omenzó a invadirle una enorme sensación de cansancio . "Estuve postrado en cama todo el día y me sentí totalmente agotado", explicó Mitchell en Good Morning America el pasado lunes.

"Mis ojos no dejaban de llorar, tenía el peor dolor de cabeza que había experimentado y mi tos empeoraba cada vez más. Es la enfermedad más grave que he tenido. Es como si me hubiese atropellado un camión", añadió.