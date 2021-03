El nuevo pronóstico de Bill Gates: los viajes por todo el mundo regresarán en 2022

Gates ya ha recibido la segunda dosis de la vacuna contra la covid19

"Si estás vacunado, aún puedes transmitir. No es tan probable, pero, a diferencia de las enfermedades graves, eso se vuelve extremadamente raro, todavía existe la posibilidad de transmisión. No voy a dejar de usar mascarillas y tendré cuidado especialmente con las personas que no han sido vacunadas. Estoy mucho con mi familia que son lo suficientemente jóvenes como para que aún no estén vacunados", concluyó Gates al respecto.