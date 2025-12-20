Alicia Ariza Agencia EFE 20 DIC 2025 - 12:03h.

La probabilidad de ganar algún premio durante la celebración del sorteo se sitúa en un 15%

Cuántos años podría vivir sin trabajar una pareja con dos hijos y una hipoteca si le toca El Gordo de la Lotería

Compartir







ValenciaHay más probabilidad de ganar el Gordo de Navidad que estar vivo. Es lo que asegura el profesor de Matemáticas de la Universitat Politècnica de València (UPV), Paco Pedroche, quien afirma que es mil veces más improbable vivir que ser agraciado con el primer premio del esperado sorteo navideño.

La probabilidad de ganar el Gordo de Navidad es de 1 entre 100.000, mucho mayor que la de que un espermatozoide de entre 100 millones fecundase el óvulo que dio origen a nuestra existencia, explica en declaraciones a EFE este divulgador y monologuista de temas científicos.

Una analogía que también ha extendido a otras situaciones como morir en accidente de tráfico o que nos caiga un rayo.

El Gordo y la matemáticas

La probabilidad de ganar algún premio durante la celebración del sorteo se sitúa en un 15%, incluido el reintegro, reduciéndose esta probabilidad al 14% si se tiene en cuenta que un mismo décimo puede ganar varios premios.

Paco Pedroche recuerda que no influye en la suerte jugar siempre el mismo número, ya que la probabilidad es la misma.

Este matemático aconseja que, a la hora de comprar varios décimos, las terminaciones sean diferentes para aumentar así las opciones de recuperar el dinero invertido.

PUEDE INTERESARTE Esta es la terminación en la que suele acabar el gordo de la Lotería de Navidad

Más improbable que te caiga un rayo

Siguiendo con las analogías que sitúan la probabilidad de ganar el Gordo en un contexto comparable, Pedroche recuerda que es 200 veces más probable que te toque el primer premio que el hecho de que te caiga un rayo, indicando que se estima que mueren 2,6 personas al año por la caída de un rayo en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, morir en accidente de tráfico es más probable. En concreto, dos veces más probable según los cálculos a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico de 2024.

El Gordo y la comida

Y si hablamos de la comida, este profesor del Instituto de Matemáticas Multidisciplinar de la UPV afirma que encontrar un grano concreto en 30 platos de arroz tendría la misma probabilidad que el hecho de que te toque el Gordo de Navidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A la hora de invertir, Pedroche lo tiene claro: es más probable que toque un premio en el sorteo del Niño que en el de Navidad. La razón, explica, es que en este sorteo hay tres reintegros frente a un reintegro del Gordo, por lo que hay un 30 % de probabilidad de que te devuelvan el dinero invertido.

Pedroche, del Instituto de Matemáticas Multidisciplinar de la UPV, imparte ciencia de datos en la Escuela de Informática y Matemáticas en la Escuela de Arquitectura Técnica, y es divulgador y monologuista de temas científicos.