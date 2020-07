Un médico conocido por participar en un reality se despide de su hermano: “No puedo creer que esté escribiendo esto”

"No puedo creer que realmente esté escribiendo esta publicación. He perdido a mi hermoso hermanito a causa de la salud mental. Te amo mucho Llyr. El alma más amable y cariñosa. Estaba tan orgulloso de que comenzaras la escuela de medicina el próximo mes, habrías sido el médico más increíble. Nos duele mucho. No hay palabras que puedan explicar. Como familia estamos devastados. Te amamos y te extrañamos mucho. Descansa en paz. Nuestro chico", publicó Alex George este viernes.