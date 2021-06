La mujer, que estaba a punto de convertirse en abuela porque su hija estaba embarazada, tuvo que ser ingresada en el hospital a la espera de un trasplante. Su hermano se ofreció voluntario pero por desgracia no era compatible.

Fue entonces cuando, aunque parezca sorprendente, la pareja de su exmarido se ofreció voluntaria para ser su donante de riñón. Debby aseguró que se imaginó a la hija de Merthe dando a luz y que su madre no estaría allí para recibir a su nieta, lo que le hizo no dudarlo y ofrecerse voluntaria. "Dios me dijo: 'Eres compatible y tienes que hacer esto'", asegura ella.