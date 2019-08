Donald Trump afirma que su retórica “une a la gente”

"No creo que mi retórica haga eso", ha dicho, en respuesta a una pregunta sobre si considera que incita a la violencia. "Creo que mi retórica une a la gente. Nuestro país lo está haciendo realmente bien" , ha manifestado.

"Creo que necesitamos inmigración legal, no inmigración ilegal" , ha recalcado Trump, quien visitará durante la jornada las ciudades de Dayton y El Paso, escenario de dos ataques durante el fin de semana que se saldaron con al menos 31 muertos.

Trump ha expresado además su "preocupación" ante "cualquier tipo de odio". "No me gusta, ya sea supremacismo blanco o cualquier otro tipo de supremacismo, ya sea ANTIFA o cualquier otro grupo de odio. Me preocupa y haremos algo", ha sostenido.