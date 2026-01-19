La mujer embarazada que resultó gravemente herida en el accidente de tren en Adamuz, se encuentra ingresada en la UCI

Última hora del accidente de tren que deja 40 muertos en Adamuz, Córdoba | Retirarán los dos últimos vagones del tren de las vías en las próximas horas

Una embarazada malagueña es una de las personas heridas en el accidente de trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba) este domingo y que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía, en la capital cordobesa.

Una hermana, un hermano y una cuñada le acompañan en ese centro, familiares que han sido visitados este lunes por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que también ha estado con un ciudadano sueco que reside en el municipio malagueño de Benalmádena y que se encuentra hospitalizado y consciente. Este herido sufre fractura de costilla, pero no es una cuestión grave, sino "de calma, corsé y recuperación" y presenta "buen ánimo", pese a "tener costillas rotas", ha explicado el regidor. De la Torre se ha interesado por la situación de la embarazada y ha expresado el cariño y afecto a sus familiares "en el trauma por la situación vivida muy difícil".

La hermana relata la terrible pesadilla

La hermana de la mujer embarazada que permanece en el hospital ingresada en la UCI, relataba para los medios de comunicación cómo fue el momento de la colisión. "Yo pensé... hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo. Solo se escuchaban chillidos... Intenté ir hacia mi hermana, pero me dijeron que estaba pisando a una niña y no pude acceder".

"Había muchos trozos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras que yo veía a mi hermana al otro lado, inconsciente y embarazada. Yo empecé a gritarle a todo el mundo que estaba embarazada, fueron a por ella, la sacaron y ahora está en la UCI”.

Destacan el papel del hospital

Ha destacado el papel fundamental de este hospital ante la catástrofe, ante la que ha demostrado "una capacidad de reacción extraordinaria" y que se había reservado para los casos más difíciles en esta crisis. También ha explicado que él utiliza la vía ferroviaria donde ocurrió el siniestro de forma "muy frecuente", como "muchos andaluces de las zonas de Málaga y Sevilla, centro y occidente de Andalucía e incluso de Granada, camino de Madrid o de vuelta.

"Le podía haber pasado a cualquiera", ha añadido el regidor, que ha comentado que el equipo del Ayuntamiento de Málaga para la Feria Internacional de Turismo Fitur, en Madrid, iba en el tren anterior al accidentado.