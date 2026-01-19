Se trata del centro sanitario más preparado de toda la provincia y en el que más heridos hay tras el accidente

Así era Pablo, el joven maquinista del Alvia muerto al impactar contra el Iryo en Adamuz

Compartir







Durante la noche del 18 de enero, la localidad de Adamuz se convirtió en un centro de atención para todos los heridos del accidente ferroviario. En una instalación municipal de la localidad se hizo la primera atención, en especial a los más leves, además del hogar del pensionista. Pero los más graves fueron enviados de inmediato al hospital de referencia en la zona, el Reina Sofía en Córdoba capital, a una media hora en coche de Adamuz.

En este hospital es en el que más heridos hay, se trata del centro sanitario más preparado de toda la provincia. Hay un total de 41 personas ingresadas, tanto en ese centro como en los de los alrededores. 12 de ellos están en estado crítico y hay cuatro niños entre los heridos, todos en ese hospital. Tres de ellos pasarán la noche en planta y uno todavía sigue en la UCI.

PUEDE INTERESARTE Óscar Puente cree que si el Alvia hubiese pasado 20 segundos antes igual no habría ni muertos

Por su parte, El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, radicado en la Ciudad de la Justicia de la capital cordobesa, ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos en el siniestro ferroviario de y los forenses han realizado un total de 23 autopsias, esperándose que la mayoría de las víctimas sean identificadas por huellas dactilares, habiéndose identificado por el momento a cinco de las hasta ahora 40 personas fallecidas, siendo 43, por otro lado, las personas cuya desaparición ha sido denunciada, de entre los 527 pasajeros que viajaban en los dos trenes implicados en el accidente.

Los forenses han practicado ya 23 autopsias

En concreto y según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota distribuida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los médicos forenses han realizado desde ayer domingo y hasta hoy lunes a las 19,00 horas un total de 37 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el citado siniestro ferroviario.

PUEDE INTERESARTE La imagen del accidente de Adamuz que analizan ya los expertos: falta un trozo de vía y se inspecciona el cambio de aguja

A 23 de ellos se les ha practicado ya la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares. Además, se ha realizado un listado de pasajeros que viajaban en ambos trenes. Así, hasta el momento se han contabilizado un total de 527 pasajeros en ambos trenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otra parte, se han presentado por ahora 43 denuncias de desapariciones tanto en las comandancias de Huelva, como en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. Así se recoge en la estadística del CID, "constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las 22,00 horas".