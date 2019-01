Estas son las cuatro teorías que maneja el equipo de rescate sobre la desaparición de Emiliano Sala

ha reveladoel responsable del rescate en declaraciones al portal So Foot. El director de búsqueda cree que en este tipo de aviones en ocasiones simplemente no tienen suficiente combustible y caen en el mar antes de llegar a la costa, pero que no cree que esto sea lo que sucedió en este caso. Más bien considera que estamos ante un problema

El avión privado que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala entre Francia y Gales para incorporarse a Cardiff, su nuevo equipo, desapareció ayer en la zona del Canal de la Mancha y tras 15 horas de búsqueda no se encontraron rastros. Sala, de 28 años, viajaba junto al piloto de la avioneta Piper PA-46 Malibu desde Nantes hacia Cardiff y durante el viaje perdió todo tipo de contacto cerca del faro de Casquets a unos 12 kilómetros al noroeste de Alderney, la más septentrional de las islas del Canal de la Mancha. Se han rastreado más de 2.800 kilómetros cuadrados, por el momento, sin resultados.



El director del club, Ken Cho, dijo estar "conmocionado". "No solo era nuestro traspaso más caro, sino también el que iba a cambiar la situación y marcar los goles que nos permitieran permanecer en la Premier League". Por el momento, las esperanzas continúan.