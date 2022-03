El llanto de los ucranianos no será para siempre: así lo ven los refugiados que ya pasaron por ello

"Cuando he oído las sirenas me ha venido otra vez el miedo, el caos, el terror", dice Adisa. Cuando huyes e intentas rehacer tu vida no todo es empezar de cero. Es partir de un punto lleno de pérdidas, pero también de esperanza. Ayda es optimista, y cree que algún día podrán volver a su país mientras que Adisa anima a los ucranianos porque siempre hay gente buena y de todo se puede salir. Halil les pide que sean fuertes. Y todos les animan, porque la vida siempre da una segunda oportunidad.