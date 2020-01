La otra cara de TikTok: una experta advierte sobre la presencia de pedófilos en la plataforma

"TikTok no es una aplicación segura y existen muchas preocupaciones, entre ellas la intimidación y el acoso por parte de los depredadores. Cualquier aplicación que permita la comunicación puede ser utilizada por potenciales acosadores", explica Susan McLean , de 27 años, exespecialista en ciberseguridad de la policía de Victoria, Australia.

McLean ha advertido que TikTok no ha accedido a eliminar algunas cuentas sospechosas, incluso después de haber recibido el aviso de que podría haber cuentas de pedófilos. "TikTok no tiene las mismas sesiones de seguridad que algunas de las aplicaciones más conocidas y habitualmente no elimina las cuentas que se han marcado como potencialmente un depredador", explicó.