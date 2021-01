Japón desmiente los rumores de cancelación de los Juegos Olímpicos

A seis meses de la celebración de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio, no paran de crecer los rumores sobre una nueva cancelación, debido a la crisis del covid19. En ese sentido publicaba ayer The Times un artículo con declaraciones de un alto mandatario del gobierno nipón que aseguraba que el ejecutivo ya asumía que la celebración de los juegos era inviable. "Nadie quiere ser el primero en decirlo", afirma la fuente anónima. Por su parte, el Gobierno Chino ha desmentido hoy dichos rumores y ha insistido en su idea de celebrar los JJ.OO. previstos para este verano en la capital nipona.



Aunque la magnitud de la pandemia en Japón es algo menor actualmente que en otros países del mundo, el aumento de casos ha llevado al país a cerrar sus fronteras a extranjeros no residentes y a confinar su capital, Tokio, y algunas otras principales ciudades del país. a seis menes de la celebración de los Juegos la sensación es de pesimismo y una reciente encuesta refleja que más del 80% de los habitantes de la ciudad no quieren que se celebren los Juegos Olímpicos este verano.