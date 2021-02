La hermana André ha superado el coronavirus sin síntomas a sus 117 años

La hermana André, además de ser la persona más longeva de Europa es, a punto de cumplir 117 años, una superviviente por mucho más. Acaba de superar el coronavirus y no ha tenido un solo síntoma. El portavoz de la casa de retiro donde vive en Toulon, en Francia, le pregunta si tuvo miedo de morir. Y ella con voz potente asegura que no. "Estoy feliz de estar contigo, pero me gustaría estarlo en otro lugar, unirme a mi hermano mayor, a mi abuelo y a mi abuela", dice.