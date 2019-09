Las islas Ábaco, borrada del mapa por el Dorian y sus habitantes, en la encrucijada de evacuar o morir

Así narran su pesadilla los supervivientes del Dorian en Abaco . "Estábamos en nuestra casa cuando llegó el huracán y tuvimos que huir. Mi hermana se escondió debajo de la cama y mi hijo golpeó la cabeza".Mientras no deja de aumentar else agolpan con lo poco que han podido salvar en la pista del pequeño aeropuerto de la isla.A otros no les ha queda nada, ni siquiera para meter en una bolsa. "Mi casa está destruida, no me queda nada, igual que en casi toda".Aquí, esperan a ser, donde la situación es mejor o para decirlo de forma exacta, menos mala.Sin embargo, la despedida para ellos no es fácil. Hay quien se niega a abandonar sus casas, a pesar de haber quedado reducidas a escombros. No queda nada y sin electricidad, ni agua corriente, gas o cobertura de teléfono móvil la vida resultaría muy complicada."Necesitamos ayuda en esta parte de. ¿Podrían ayudarnos, por favor? ¡Estamos pidiendo ayuda!"