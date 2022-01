Israel detecta 20 casos de una subvariante de ómicron con más mutaciones que podría ser más letal

Israel ha detectado unos 20 casos de una nueva subvariante desarrollada a partir de ómicron . Denominada BA2, contiene más mutaciones que la original y puede ser más mortífera . Sin embargo, el peligro que representa aún es incierto , y la sede de divulgación de coronavirus del Ministerio de Salud israelí aclaró que no había evidencia de que BA2 se comportara de manera diferente a ómicron.

Cuando una célula infectada produce nuevos coronavirus, ocasionalmente comete pequeños errores de copia que se llaman “mutaciones”. Cuando los científicos observan que hay mutaciones distintivas que aumentan su frecuencia se habla de “variante”, como ocurre ahora con ómicron. A medida que pasa el tiempo y con más contagios y en la medida que haya poblaciones que aún no están vacunadas , se está favoreciendo a que haya más mutaciones del virus.

El jefe de la respuesta ante la pandemia en Israel, Salman Zarka, afirmó el jueves que los tratamientos médicos no esenciales podrían tener que ser suspendidos temporalmente a causa del aumento de la presión por parte de la pandemia y el incremento de los trabajadores sanitarios contagiados.

Así, reconoció que el repunte de las cifras, achacado principalmente a la variante ómicron, "supone inmensos desafíos a la hora de preservar los servicios esenciales", por lo que se está considerando "minimizar los tratamientos no esenciales", según recogió el diario 'The Times of Israel'.