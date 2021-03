Según ha informado el propio Kent Ryan Tomao a ' Daily Mail ', hace exactamente 15 meses fue apuñalado por un grupo de adolescentes . Cuando el joven acudió hasta hospital para que le curasen la herida, los médicos tan solo le cosieron, curaron la lesión y le dieron el alta sin realizarle ningún otro tipo de prueba como una radiografía para comprobar que no se le había quedado ningún objeto extraño dentro de su cuerpo.

Kent Ryan Tomao ha confesado que, desde aquel apuñalamiento, notaba un fuerte pinchazo en la zona de su pecho y molestias cuando disminuían las temperaturas. Sin embargo, el joven no le había dado importancia. “Siempre me pregunto por qué siento dolor en el pecho cuando hace frío, no tenía ni idea de que todavía tenía el cuchillo ahí”, comenta el protagonista.