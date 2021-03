" Estaba desesperada por ayudar ", ha lamentado la bombero, quien presenció los hechos fuera de servicio y, aunque intentó ayudar no pudo hacerlo porque uno de los expolicías le negó el acceso. "No se estaba moviendo y estaba esposado, y tres hombres adultos poniendo todo su peso sobre alguien es demasiado", ha agregado.

Hansen, quien grabó parte de la detención de Floyd y llamó al 911 para denunciar los hechos, se ha opuesto al interrogatorio de la defensa en varias ocasiones durante el juicio, en el que ha llegado a cuestionar al abogado de Chauvin . "No sé si alguna vez has visto a alguien morir frente a ti, pero es muy perturbador", ha asegurado.

En la segunda sesión también ha expuesto su testimonio Darnella Frazier, la joven, menor de edad, que grabó el vídeo de los hechos que ha dado la vuelta al mundo. "Han sido noches en las que me quedé despierta disculpándome y disculpándome con George Floyd por no hacer más y no interactuar físicamente y no salvarle la vida", ha subrayado.