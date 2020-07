Los últimos instantes de Floyd, más desgarradores de lo que se creía: avisó hasta en 20 ocasiones que se ahogaba

"Me van a matar, me van a matar", dijo Floyd, de 46 años, cuando los policías le tenían inmovilizado y boca abajo en el suelo, a lo que Chauvin respondió: "Deja de hablar, deja de gritar, se necesita mucho oxígeno para hablar". "Se acabó. Tengo claustrofobia. Me duele el estómago. Me duele el cuello. Me duele todo. Necesito agua o algo, por favor. ¿Por favor? No puedo respirar, agente", dijo. "Me vas a matar, tío", gritaba Floyd.