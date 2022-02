Kamila Valieva, oro en patinaje artístico en Pekín con 15 años, podría perder la medalla por un positivo en un control antidoping

La norma antidoping también puede hacer recaer, lógicamente, responsabilidad en el entorno de una deportista tan joven. La mítica entrenadora rusa Tatiana Tarásova no se cree que Kamila Valieva haya usado sustancias prohibidas: "No me lo creo. No. No creo esta locura. No puede ser. Es una niña pequeña. Es una niña y deportista fantástica. Kamila no ha tomado nada".