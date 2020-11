Y el corazón de D10S dijo basta: Maradona, los problemas de salud de un genio de exceso en exceso

Apenas se supo que había sufrido una descompensación, un desvanecimiento, los mensajes de aliento se multiplicaron y convirtieron en tendencia la frase "Fuerza Diego". No era la primera vez que D10S se enfrentaba a un problema de salud que ponía a todo un país en vilo. Ahora, en plena recuperación de un coágulo en el cerebro, su corazón no pudo más. Una vida de excesos provocaba la muerte de Maradona a los 60 años para dolor de una nación que lo considera un mito, no un jugador. Al confirmarse el fallecimiento, miles de mensajes de todo el mundo inundaron las redes.