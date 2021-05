Pero esta medida no cuenta con la reciprocidad esperada por parte del Gobierno de Boris Johnson que mantiene a España como destino en la lista Ámbar .

El Gobierno británico no quiere que estos retornados de sus vacilones se conviertan en un riesgo para la ciudadanía por los que no se cansan de pedir a la gente que no viaje a los destinos en ámbar, recordándoles el riesgo que correrán, las pruebas a las que deberán someterse y la cuarentena, además de la multa de más de 10.000 libras a que se arriesgan por incumplimiento.