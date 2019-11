Juega por primera vez a la lotería y gana un premio de un millón

Incluso jugando durante los 22 años de vida de esta joven, l as probabilidades de que te toquen son las mismas que si juegas por primera vez . Jordie Scullium, esta joven de Birmingham, Inglaterra, ha ganado un millón con una apuesta de 10 de libras . Eligió uno de los juegos instantáneos, ‘Run For Your Money’ y, de repente, apareció en su teléfono un mensaje de que había ganado.

Jodie Scullium: "No puedo creer que ganara la primera vez que participaba en este juego. Es realmente increíble y me ayudará para toda la vida. Incluso puedo ayudar a mis padres, que siempre me han cuidado mucho, a la vez que me ayudo a mí misma". Esta joven trabaja para un banco, por lo que está acostumbrada a analizar todo tipo de documentos, por lo que, “para alguien que trabaja con hipotecas, es irreal que vaya a comprar mi propia casa sin pedir si quiera una hipoteca. Para alguien de mi edad, eso es increíble”, ha explicado.