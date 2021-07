Muere por la variante delta una mujer de 45 años que rechazó vacunarse por miedo a efectos secundarios

Madre de dos hijos, Jones tenía pánico a sufrir algún posible efecto secundario derivado de la vacuna. Las noticias con algunos casos raros relacionados con trombos y coágulos de sangre, entre otros, no hacían sino acrecentar sus dudas al respecto de si inocularse o no una dosis frente a la covid-19. De hecho, su propia madre, Deborah Carmichael, que no dudó en recibir una inyección en cuanto le brindaron la oportunidad en primavera, hoy recuerda que su propia experiencia era vista por su hija con cierto temor. Ella, –la progenitora–, tuvo algunos efectos secundarios que la hicieron pasar un mal rato mientras duraron. Todo ello, ha contado en declaraciones a FOX4, la “asustó”, y por eso rechazaba ponerse la vacuna con la esperanza de no contagiarse.