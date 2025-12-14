El BOE confirma la subida del precio del tabaco en 2026: las nuevas tarifas, marca por marca

Sergio Delgado 14 DIC 2025 - 10:00h.

El sector se enfrenta a cambios estructurales relacionados con la disminución del consumo tradicional

De fumar en hospitales a prohibirlo en las terrazas: así ha evolucionado la lucha contra el tabaco en España

Compartir







El mercado del tabaco volverá a ajustarse al alza en España el próximo año. La última resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado confirma un incremento generalizado en el precio de distintas labores, afectando a cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa.

Estos cambios, promovidos por fabricantes e importadores y validados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, entraron en vigor a partir del 6 de diciembre y ya se aplican en todas las expendedurías del área del Monopolio.

PUEDE INTERESARTE Crece el consumo de tabaco entre los jóvenes: 1 de cada 4 estudiantes de 12 y 13 años ya ha probado el cigarrillo electrónico

El ajuste llega en un contexto de estabilización fiscal, pero también de presión sobre el consumo.

Con esta actualización, el sector suma otro movimiento en una tendencia en la que los precios se han ido modificando periódicamente para adaptarse tanto a exigencias tributarias como a las estrategias comerciales de las propias compañías tabaqueras.

Para los consumidores habituales supone un impacto directo en el gasto mensual y para el mercado un reequilibrio entre gamas y referencias.

Qué recoge la resolución del BOE

La publicación oficial detalla los precios de venta al público que regirán para un amplio listado de marcas, señalando expresamente que dichas tarifas han sido propuestas por los operadores del sector.

Esta actualización afecta a varias grandes firmas y confirma que determinados formatos y presentaciones experimentan incrementos significativos.

El documento se apoya en la Ley 13/1998, que regula el ordenamiento del mercado de tabacos, y fija el marco legal bajo el cual los precios deben ser comunicados y aplicados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La subida tiene repercusión inmediata para los consumidores, ya que los estancos deben aplicar los nuevos importes desde el día siguiente a la publicación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ajuste también incide en el posicionamiento competitivo entre marcas, ya que determinadas gamas aumentan su precio más que otras, reforzando la estrategia de segmentación por parte de los fabricantes.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Listado del nuevo precio del tabaco para 2026

Cigarrillos

Chesterfield Blue Duro: 6,10 euros/cajetilla.

Chesterfield Label (20): 5,00 euros/cajetilla.

Chesterfield Label 23: 5,60 euros/cajetilla.

Chesterfield Label Largo (20): 5,10 euros/cajetilla.

Chesterfield Original 100’s (20): 5,90 euros/cajetilla.

Chesterfield Original 25’s (25): 6,80 euros/cajetilla.

Chesterfield Original Blando: 6,00 euros/cajetilla.

Chesterfield Original Duro: 6,10 euros/cajetilla.

L&M Blue Blando: 5,75 euros/cajetilla.

L&M Blue Label Duro: 5,85 euros/cajetilla.

L&M First Cut: 5,55 euros/cajetilla.

L&M First Cut 100’s: 5,25 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted 100s Box 20: 5,25 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted 23: 5,75 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted 35: 8,70 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted Arctic (20): 5,50 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted KSB (20): 5,10 euros/cajetilla.

Marlboro Gold 100’S: 6,00 euros/cajetilla.

Marlboro Gold Duro: 6,25 euros/cajetilla.

Marlboro Pocket Pack (Corto): 6,00 euros/cajetilla.

Marlboro Red 100’S: 6,00 euros/cajetilla.

Marlboro Red 40s: 11,70 euros/cajetilla.

Marlboro Red Blando: 6,25 euros/cajetilla.

Marlboro Red Duro: 6,25 euros/cajetilla.

Marlboro Red KS 22: 6,70 euros/cajetilla.

Marlboro Touch Azul: 6,00 euros/cajetilla.

Philip Morris Filter King: 6,10 euros/cajetilla.

Philip Morris Filter Kings Largo (20): 5,90 euros/cajetilla.

Cigarros y cigarritos

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo (10): 29,90 euros/unidad.

Eladio Díaz La Diana Biloria Robusto 5 x 52 C(20): 8,95 euros/unidad.

Eladio Díaz Before and After Pasion Toro 5 1/2 x 54 C(20): 10,95 euros/unidad.

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo (3): 29,90 euros/unidad.

Eladio Díaz La Diana Vencosme Toro 6 x 54 C(20): 9,95 euros/unidad.

Cigarros y cigarritos (envases especiales)

JG Tradición Tabacalera M. Humidor 2025 (El envase de 100): 3.000 euros/envase.

Picaduras de pipa

Hookain Pumpgun Spy (50 g): 3,60 euros/unidad.

Hookain Pumpgun Spy (200 g): 12,50 euros/unidad.

Cigarrillos

Chesterfield Label (20): 3,00 euros/cajetilla.

Chesterfield Original Duro: 4,25 euros/cajetilla.

L&M Blue Label Duro: 4,00 euros/cajetilla.

L&M Red Label Duro: 4,00 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted KSB (20): 3,50 euros/cajetilla.

Marlboro Gold Duro: 4,40 euros/cajetilla.

Marlboro Red Blando: 4,40 euros/cajetilla.

Marlboro Red Duro: 4,40 euros/cajetilla.

Picaduras de pipa

Hookain Pumpgun Spy (200 g): 12,50 euros/unidad.

Hookain Pumpgun Spy (50 g): 3,60 euros/unidad.

Cómo afecta esta subida al mercado

El incremento del precio del tabaco se enmarca en un contexto de tendencia alcista que lleva años acompañando a este mercado.

Las actualizaciones suelen reflejar decisiones fiscales, ajustes de oferta o posicionamientos estratégicos en función de la competencia.

El resultado para el consumidor es una cesta de productos más cara y una mayor diferencia de precio entre gamas premium y gamas económicas.

En términos de recaudación, estas subidas impactan de forma notable en la tributación especial sobre las labores del tabaco, que sigue siendo una de las fuentes relevantes de ingresos públicos.

De hecho, en 2024 los ingresos del Estado provenientes del impuesto especial sobre el tabaco en España alcanzaron 6.927 millones de euros, la cifra más alta desde 2012

Para los operadores comerciales, en cambio, la variación puede modificar la rotación de ciertas referencias y el comportamiento de los compradores, que tienden a migrar hacia productos más accesibles cuando las tarifas alcanzan determinados umbrales.

Esta actualización también llega en un momento en el que el mercado del tabaco se enfrenta a cambios estructurales relacionados con la disminución del consumo tradicional, la aparición de alternativas como los dispositivos electrónicos y la presión regulatoria vinculada a objetivos de salud pública.

Cada variación en los precios contribuye a una reconfiguración progresiva del sector y condiciona la evolución de las distintas categorías de producto.

Qué puede esperarse en los próximos meses

Las actualizaciones de precios en el BOE suelen repetirse varias veces al año, por lo que no es descartable que nuevas modificaciones se aprueben durante los próximos meses.

Las marcas ajustan sus tarifas en función de variables como la demanda interna, los costes de producción y la competencia internacional. Además, los movimientos fiscales que se están discutiendo a nivel europeo podrían influir en las próximas revisiones.