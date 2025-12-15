Esperanza Buitrago 15 DIC 2025 - 07:41h.

La Policía de Los Ángeles investiga las muertes de Rob y Michele Reiner como "aparente homicidio"

Ni las puertas, ni ventanas de la mansión de Brentwood estaban forzadas

El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Reiner han sido hallado muertos en su mansión de Brentwood, en Los Ángeles. Los cadáveres presentaban numerosas puñaladas. La policía lo investiga como un “aparente homicidio”. Rob Reiner fue el director de la conocida película 'Cuando Harry encontró a Sally'.

"Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner”, ha afirmado un portavoz de la familia en un comunicado. “Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida, y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

La Policía de Los Ángeles está investigando las muertes de la pareja como un “homicidio aparente”. Las puertas y ventanas de la mansión del director y actor y su esposa no estaban forzadas.

Algunos medios estadounidenses señalan que la familia está siendo interrogada. La revista People va más allá y señala al hijo mediano de la pareja, Nick, que sufre problemas de adiciones. La hija pequeña, Romy, habría hallado los cuerpos.

No obstante, estas investigaciones no han sido confirmadas por las autoridades.

En la tarde del domingo una llamada a emergencia alertó de la necesidad de una ambulancia en la mansión del matrimonio Reiner. Poco después, la Policía confirmó la muerte de la pareja.

La familia Reiner

El actor y director Rob Reiner tenía de 78 años —hijo de también actores, y ya fallecidos, Carl Reiner y Estelle Reiner— y a su esposa, Michele, de 68. En la filmografía de Rob Reiner hay títulos como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally y Spinal Tap. Ambos tenían tres hijos: Jake, de 34 años, Nick, de 32 y Romy, de 28.