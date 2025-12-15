Carlos Garrido, de Osram: "Las balizas V16 operan de forma autónoma, se conectan a través de redes específicas para dispositivos IoT"

¿Las balizas V16 funcionarán en País Vasco y Cataluña donde la DGT no tiene competencias?

Compartir







La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertaba durante el pasado verano que se estaban vendiendo balizas V16 sin homologar. La principal diferencia entre los modelos anteriores y los nuevos, que serán obligatorios a partir del nuevo año, reside en la conectividad del dispositivo, según indica Carlos Garrido, gerente de ventas de Osram.

Las balizas obligatorias desde el 1 de enero de 2026, que son conectadas, integran un módulo de comunicación y geolocalización que permite enviar su posición exacta a la plataforma DGT 3.0 en el momento en que son activadas, detalla el experto a la web de Informativos Telecinco.

"Esta transmisión automática hace posible que otros conductores y los propios sistemas de gestión del tráfico reciban información actualizada sobre la incidencia, lo que mejora la anticipación, la prevención y, en definitiva, la seguridad vial", asegura.

Además, estas balizas, agrega Garrido, "operan de forma totalmente autónoma: no dependen del teléfono móvil del usuario ni de cobertura Bluetooth, sino que se conectan directamente a través de redes específicas para dispositivos IoT".

¿Las balizas geolocalizan incluso estando apagadas?

Ante la circulación de informaciones erróneas o incompletas, en su mayor parte en redes sociales, la Dirección General de Tráfico (DGT) se vio obligada a publicar una nota informativa destinada a desmentir, uno a uno, hasta diez bulos difundidos en las últimas semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cuestionado acerca de si estos dispositivos geolocalizan la posición del usuario incluso estando apagados, Carlos Garrido responde que "no, es una afirmación completamente falsa".

"Las balizas únicamente emiten su ubicación cuando el usuario las activa mediante el botón de encendido y han pasado 100 segundos (este es un mecanismo para evitar falsas alarmas por encendidos involuntarios, etc.). A partir de ese momento transmiten su posición en ciclos de 100 segundos mientras permanecen encendidas, pero una vez apagadas, se desactiva la funcionalidad de geolocalización o cualquier otra señal de ubicación", puntualiza.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Además, toda la comunicación se realiza de forma encriptada y anónima, enviándose primero a la plataforma del fabricante y posteriormente a la DGT 3.0", concluye Garrido.

¿Qué deben hacer los ocupantes del vehículo?

Una vez activada y de acuerdo con la normativa, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la vía de circulación.

En cualquier caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma.

Si no pudieran abandonar el coche con seguridad, permanecerán dentro con cinturón abrochado. Por tanto, corresponderá al conductor valorar si es posible salir o no del vehículo en condiciones de seguridad.