Tormentas, lluvias, granizo y temperaturas en descenso en la jornada de este lunes 15 de diciembre

La Aemet prevé que este lunes 15 de diciembre las lluvias sean muy fuertes en todo el este peninsular

La borrasca Emilia activa alertas por fuertes lluvias en el sureste peninsular

Las lluvias volverán a ser este lunes 15 de diciembre muy fuertes y persistentes en todo el este peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha adelantado que se registrarán tormentas y granizo en muchas zonas del área mediterránea.

Las precipitaciones se centrarán durante la primera mitad del día en el Levante y sureste peninsular, mientras que en la segunda parte del día se desplazarán hacia el noreste peninsular, y los chubascos serán también localmente fuertes al final del día en el norte de Galicia, oeste de Asturias y en el Estrecho.

Precipitaciones prácticamente generalizadas

Se mantendrá una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con la borrasca Emilia rellenándose y alejándose hacia el este, mientras que un frente atlántico penetrará desde el noroeste peninsular con chubascos localmente fuertes al final del día en zonas del noroeste .

Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas, si bien siendo poco probables en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental así como en las islas Canarias más orientales, y las mayores acumulaciones se esperan en el oeste de Galicia, Estrecho, Alborán y especialmente durante la primera parte del día en el Levante y sureste peninsular, con probabilidad de ser fuertes o muy fuertes y persistentes, y durante la segunda parte en el noreste también por persistencia pero con menor intensidad.

Es probable la formación de tormentas con granizo ocasional en entornos mediterráneos y no se descarta alguna manga marina, y nevará en las montañas del norte por encima de 1.400-1.600 metros.

¿Qué ocurrirá con las temperaturas?

Las temperaturas máximas en descenso en Pirineos, Alborán, en la mayor parte de la mitad oeste peninsular y ligero en el este de Cataluña con aumentos en Canarias, Ebro y fachada oriental, y en general con pocos cambios en el resto; las mínimas con aumentos en Canarias y en la mitad norte peninsular y descensos en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y aisladas en otras montañas del norte y sureste.

Soplará viento de componentes este y sur en la península y Baleares, moderado en litorales y zonas de interior del tercio norte con posibles rachas muy fuertes cumbres; flojo en el resto, con intervalos de fuerte en litorales de Galicia; es probable que en la segunda mitad del día tienda a establecerse la componente oeste en el extremo occidental peninsular, Estrecho y Alborán; y en Canarias componente norte moderado.