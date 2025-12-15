Logo de telecincotelecinco
Tormentas, lluvias, granizo y temperaturas en descenso en la jornada de este lunes 15 de diciembre

Situación de alerta roja por lluvias extremas por el paso de la borrasca Emilia, en Paiporta. Rober Solsona / EP
Las lluvias volverán a ser este lunes 15 de diciembre muy fuertes y persistentes en todo el este peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha adelantado que se registrarán tormentas y granizo en muchas zonas del área mediterránea.

Las precipitaciones se centrarán durante la primera mitad del día en el Levante y sureste peninsular, mientras que en la segunda parte del día se desplazarán hacia el noreste peninsular, y los chubascos serán también localmente fuertes al final del día en el norte de Galicia, oeste de Asturias y en el Estrecho.

Precipitaciones prácticamente generalizadas

Se mantendrá una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con la borrasca Emilia rellenándose y alejándose hacia el este, mientras que un frente atlántico penetrará desde el noroeste peninsular con chubascos localmente fuertes al final del día en zonas del noroeste .

Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas, si bien siendo poco probables en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental así como en las islas Canarias más orientales, y las mayores acumulaciones se esperan en el oeste de Galicia, Estrecho, Alborán y especialmente durante la primera parte del día en el Levante y sureste peninsular, con probabilidad de ser fuertes o muy fuertes y persistentes, y durante la segunda parte en el noreste también por persistencia pero con menor intensidad.

Es probable la formación de tormentas con granizo ocasional en entornos mediterráneos y no se descarta alguna manga marina, y nevará en las montañas del norte por encima de 1.400-1.600 metros.

¿Qué ocurrirá con las temperaturas?

Las temperaturas máximas en descenso en Pirineos, Alborán, en la mayor parte de la mitad oeste peninsular y ligero en el este de Cataluña con aumentos en Canarias, Ebro y fachada oriental, y en general con pocos cambios en el resto; las mínimas con aumentos en Canarias y en la mitad norte peninsular y descensos en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y aisladas en otras montañas del norte y sureste.

Soplará viento de componentes este y sur en la península y Baleares, moderado en litorales y zonas de interior del tercio norte con posibles rachas muy fuertes cumbres; flojo en el resto, con intervalos de fuerte en litorales de Galicia; es probable que en la segunda mitad del día tienda a establecerse la componente oeste en el extremo occidental peninsular, Estrecho y Alborán; y en Canarias componente norte moderado.

