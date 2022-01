Filtran en la televisión australiana un vídeo insultando a Djokovic: de mentiroso a tonto

El tenista Novak Djokovic, ese ídolo negacionista, ya no domina sobre la pista. El juez le dejó en libertad pero a horas del sorteo para el Open de Australia, se acaba el tiempo para que el gobierno decida si le revoca o no el visado. Lo que ya se sabe es que Novak, ese al que su padre compara con Jesucristo y al que su madre dice que han torturado (para horas después entrenar en una pista), ese que convoca a cientos de personas que le consideran un ídolo frente a las mentiras del covid ha mentido. Y se ha paseado siendo positivo por donde ha creído oportuno pensando poco o nada en las personas con las que encontraba en el camino, no todas negacionistas como él.