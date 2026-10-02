Un joven de 19 años ha sido detenido tras ingresar su bebé de un año y medio en Murcia al ingerir cocaína

Tras su detención, el joven aseguró que la cocaína pertenecía a su actual novia

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MurciaLa Policía investiga el ingreso de un bebé de tan solo un año y medio en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. Según ha informado el medio de comunicación 'La Opinión de Murcia', el pequeño ingresó el pasado domingo 27 de septiembre en el centro médico tras ingerir cocaína cuando se encontraba al cuidado de su padre, un joven de 19 años.

Sin embargo, la que llevó al hospital al pequeño fue la madre del niño, una menor de 17 años, que observó que el bebé se encontraba mal cuando su expareja se lo entregó.

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El ingreso del niño

Al acudir al centro médico murciano, los sanitarios atendieron al menor y, tras realizarle varias pruebas, comprobaron que el pequeño había consumido cocaína.

Debido a esta intoxicación por drogas, el pequeño llegó a sufrir dos ictus, según han confirmado fuentes sanitarias consultadas por el medio de comunicación anteriormente citado.

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Desde el hospital murciano se dio avisó a los agentes de la Policía Nacional que se entrevistaron con la madre del bebé.

La detención del padre y de su pareja

La menor, una adolescente de 17 años, confesó que el niño se encontraba al cuidado de su progenitor, un joven de 19 años. Según la madre, el pequeño "comenzó a presentar los síntomas después de haber estado al cuidado de su padre, un vecino de Abanilla del cual la joven se encuentra separada", explica 'LOM'.

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Al estar identificado, los agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el municipio y detuvieron al padre del bebé. En comisaría, el joven de 19 años se acogió a su derecho a no declarar.

Lo único que desveló es que, cuando el niño tuvo contacto con la cocaína, el bebé se encontraba a cargo de su actual pareja. Por eso, los agentes citaron en comisaría a esta mujer a la que posteriormente detuvieron este jueves 1 de octubre.

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El bebé de año y medio permanece ingresado

"Según detallaron fuentes próximas al caso, tanto el progenitor como su actual compañera sentimental serían consumidores habituales de sustancias. Una de las teorías es que habrían dejado en el domicilio alguna papelina al alcance del menor", explican desde la 'LOM'.

Los agentes pusieron en libertad a la mujer detenida y el padre del bebé fue trasladado este pasado jueves hasta el Juzgado de Guardia de la Ciudad de la Justicia donde, tras prestar declaración, fue puesto también en libertad y salió por su propio pie.

Ahora, la investigación avanza y el bebé de año y medio continúa ingresado en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.