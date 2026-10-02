El actor francés reclama la custodia legal exclusiva del hijo que tienen en común, Maceo, y asevera que no sería la primera vez que Berry agrede al menor

Halle Berry y la custodia de sus hijos: de la grave acusación a su exmarido al fallo judicial

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Halle Berry se enfrenta a una batalla judicial sin precedentes contra su exmarido, el actor Olivier Martínez. El intérprete ha acudido a los tribunales y ha obtenido una orden de alejamiento temporal contra la actriz tras reclamar la custodia legal exclusiva del hijo que ambos tienen en común, Maceo, de 12 años. Además, el francés la ha demandado por presuntamente agredir y estrangular al menor durante una discusión en el domicilio de la intérprete.

Según la versión aportada por Martínez, y tal y como recogen medios estadounidenses como la revista 'People', este suceso habría tenido lugar el pasado 26 de septiembre. El actor sostiene que Maceo se encontraba en casa de su madre jugando a un videojuego de realidad virtual cuando Berry entró en su habitación y comenzó a empujarle.

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Los detalles

De acuerdo con el relato incluido en la petición presentada ante el tribunal, el menor le habría pedido que parase para poder terminar la partida, momento en el que, siempre según la versión de su padre, la situación se habría agravado.

Martínez afirma que Berry terminó agarrando al niño por el cuello y asfixiándolo mientras le gritaba: "¿Quién domina ahora? ¿Quién domina?". El actor asegura que recibió una llamada de su hijo durante el incidente y que pudo escucharle alterado mientras Berry continuaba gritándole al fondo. Después, según su declaración, acudió al domicilio de la actriz para recoger al menor.

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La documentación presentada ante el tribunal también incorpora mensajes entre Berry y Martínez después de lo ocurrido. En ellos, la actriz habría mostrado su preocupación por el enfrentamiento con su hijo. Al día siguiente, tal y como recogen los documentos, Berry escribió a su exmarido para decirle que se sentía "terrible"por lo sucedido y que creía que Maceo también se sentía así.

El actor sostiene que no se trataría de la primera vez y afirma que durante los últimos años se habrían producido otros enfrentamientos físicos y verbales. En concreto, asevera que la actriz de 'Catwoman' habría estrangulado en otras ocasiones a su hijo y que el menor le habría expresado su rechazo a este tipo de comportamientos.

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Martínez solicita así que la actual situación de custodia compartida sea modificada y que se le conceda la custodia legal exclusiva de Maceo. También ha pedido que se establezcan medidas de protección respecto al menor y que Berry se someta a determinadas condiciones antes de ampliar el régimen de visitas, entre ellas pruebas de drogas, una evaluación psicológica y un programa de intervención relacionado con la violencia doméstica.

El tribunal ha concedido de momento la orden de alejamiento temporal y ha establecido un régimen de visitas de Berry con su hijo mientras continúa el procedimiento.

Según la información publicada por 'People', la actriz tiene actualmente limitado el tiempo de visitas hasta el próximo 16 de octubre, cuando se realice una nueva comparecencia judicial. Además, ambos progenitores deberán participar en una mediación confidencial relacionada con la custodia del menor.

Por otro lado, el actor también había solicitado al tribunal que se controlara la sobriedad de Berry, alegando sus problemas con el alcohol, sin embargo, le han denegado la petición citando "información insuficiente" acerca de ello.

La respuesta de Halle Berry

Halle Berry ha rechazado las acusaciones a través de su abogada, Marina Beck, que ha calificado la petición presentada por Martínez de "totalmente infundada y deliberadamente engañosa". La defensa de la actriz sostiene que Berry seguirá centrada en el bienestar de su hijo.

"Afortunadamente, Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa por parte del señor Martínez", ha señalado Beck, quien asimismo ha añadido que, pese a estar profundamente afectada por la situación, Berry no permitirá que las acusaciones le impidan "luchar por los mejores intereses de Maceo".

Por su parte, el abogado de Martínez, Patrick Baghdaserians, ha defendido que la principal preocupación de su cliente es la seguridad y el bienestar del menor.

Su matrimonio

La situación se produce años después de que Berry y Martínez pusieran fin a su matrimonio. Ambos se casaron en 2013, después de conocerse durante el rodaje de la película 'Dark Tide'. Ese mismo año nació su único hijo en común, Maceo.

La relación terminó pocos años después. Berry solicitó el divorcio en octubre de 2015, aunque la separación legal se prolongó durante años debido, entre otras cuestiones, a las negociaciones relacionadas con la custodia y las condiciones económicas. El divorcio quedó finalmente formalizado en 2023, con un acuerdo de custodia legal conjunta de Maceo.

El acuerdo estableció también que Berry debía pagar a Martínez 8.000 dólares mensuales en concepto de manutención del menor, además de un porcentaje adicional de sus ingresos por encima de una determinada cantidad. La actriz asumió asimismo determinados gastos relacionados con la educación privada de Maceo y sus actividades extraescolares.

No es, además, la primera vez que la custodia del niño enfrenta judicialmente a la expareja. Ambos ya han protagonizado diferentes disputas legales relacionadas con la crianza de Maceo y sus responsabilidades como padres.

Cabe recordar que Berry tiene otra hija, Nahla, que nació en 2008 fruto de su relación con el modelo canadiense Gabriel Aubry.