Los delincuentes abrieron fuego al ver a los agentes de paisano, que les seguían la pista: tres de ellos ya han sido detenidos

Los dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados: uno recibió cuatro disparos y precisaba operación

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TarragonaUn escalofriante tiroteo en Terrassa, Tarragona, se ha saldado con dos agentes de la Guardia Civil heridos y hospitalizados tras ser tiroteados por un grupo de ladrones de camiones a los que seguían la pista. Tras percatarse de que eran perseguidos, emboscaron a ambos efectivos de la Benemérita y abrieron fuego, ensañándose además con uno de ellos después de que cayese al suelo y no pudiese levantarse: "No te muevas de ahí que te rajo el cuello".

La escena fue captada en vídeo desde las inmediaciones, en las calles de Can Perellada, barrio de la zona sur de Terrassa. Hasta allí, cómo puede apreciarse en las imágenes, llegaron los agentes de paisano, que llevaban haciendo un seguimiento del grupo de ladrones desde un área de servicio de Barcelona. Fue entonces, ya en la localidad tarraconense, donde empezó el enfrentamiento armado.

Los dos agentes fueron tiroteados tras ser emboscados en Terrrassa

Con la tensión escalando y los implicados sacando sus armas, fue justo cuando apareció otro delincuente por un flanco sorprendiendo a los efectivos de la Benemérita cuando todo terminaría de estallar. Sin mediar palabra y sin pensarlo, les disparó a escasa distancia, motivando el inicio de un tiroteo que acabó con los dos agentes heridos y uno de ellos en el suelo sin poder levantarse.

"¿Eres policía, no? ¡Eres policía! ¡Hijo de p., eres policía¡ ¿Eres policía, no, hijo de p.?", le repetían, pensando que es un agente de la Policía, aunque en realidad pertenecía al cuerpo de la Guardia Civil.

"¡Dame la pistola, dame la pistola!", le reiteraban, instándole a no hacer el más mínimo movimiento: "No te muevas de ahí que te rajo el cuello", le advirtieron, mientras crecía el nerviosismo entre los delincuentes. Mientras uno vigilaba, el resto comenzó entonces a buscar una salida, pero no sin que retrocediesen en sus pasos para que uno de ellos, el mismo que inició el tiroteo, comenzase a golpear al agente tirado en el suelo con el que se estaban ensañando. Así, la rabia se convirtió en un golpe tras otro, con el último yendo directo a la cabeza de ese guardia civil herido.

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"¡No, no, no! ¡Nene, no!", le llegaba a gritar uno de ellos a su compinche, instándole a no seguir pegándole.

Nerviosos, conscientes de que debían iniciar la fuga cuanto antes, se decían: "Llama a la mama que baje, que nos vamos". "¡Que nos bajen las llaves de los coches!". Era el momento de huir.

Tres de los ladrones del tiroteo a los guardias civiles, detenidos

Tras darse a la fuga, los agentes de la Guardia Civil fueron asistidos. Uno de ellos recibió cuatro disparos y fue trasladado al hospital para ser operado. El otro agente recibió golpes, aunque los dos se encuentran fuera de peligro.

Por su parte, los ladrones intentaron huir con dos coches, pero se sabe que no lo consiguieron porque agentes de la Policía Local de Terrassa localizaron los dos vehículos y, a medianoche, los Mossos entraron a dos edificios en los que se pensaba que podían estar escondidos. Así, en total, ya se ha confirmado que tres de los ladrones del tiroteo han sido detenidos.